Україна отримає від НАТО п'ять протимінних кораблів

Країни НАТО нададуть Україні п'ять протимінних кораблів. Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.

Він нагадав, що зараз однією з головних загроз у Чорному морі залишаються міни. І це спільна проблема України та її сусідів по Чорному морю, у тому числі трьох членів НАТО – Румунії, Болгарії і Туреччини.

"Чорне море потребує повноцінної операції з розмінування. Вона вже спланована, штаб створений, екіпажі кораблів готуються. Однак зараз через дії конвенції Монтре ці кораблі (від НАТО – ред.) не можуть потрапити до акваторії Чорного моря" , – розповів Плетенчук.

За словами речника МВС, українські екіпажі, які готувалися до роботи на кораблях Черкаси та Чернігів, переданих Британією для флоту України, вже пройшли підготовку.