Україна отримає від НАТО п'ять протимінних кораблів
Країни НАТО нададуть Україні п'ять протимінних кораблів. Про це сказав речник ВМС Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Корреспондент.
Він нагадав, що зараз однією з головних загроз у Чорному морі залишаються міни. І це спільна проблема України та її сусідів по Чорному морю, у тому числі трьох членів НАТО – Румунії, Болгарії і Туреччини.
"Чорне море потребує повноцінної операції з розмінування. Вона вже спланована, штаб створений, екіпажі кораблів готуються. Однак зараз через дії конвенції Монтре ці кораблі (від НАТО – ред.) не можуть потрапити до акваторії Чорного моря", – розповів Плетенчук.
За словами речника МВС, українські екіпажі, які готувалися до роботи на кораблях Черкаси та Чернігів, переданих Британією для флоту України, вже пройшли підготовку.
"Вони вже несуть службу. Минулого року вони отримали оцінку сумісності першого рівня з країнами НАТО. Цього року ми сподіваємося отримати найвищу оцінку – другий рівень сумісності. Крім того, ще три кораблі готуються до передачі від Нідерландів та Бельгії. І ці екіпажі теж продовжують навчання. Загалом ми плануємо одержати п'ять кораблів, які є протимінними", – сказав він.