Украина получит от НАТО пять противоминных кораблей

Страны НАТО предоставят Украине пять противоминных кораблей. Об этом сказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

Он напомнил, что сейчас одной из главных угроз Черного моря остаются мины. И это общая проблема Украины и ее соседей по Черному морю, в том числе трех членов НАТО - Румынии, Болгарии и Турции.

"Черное море нуждается в полноценной операции по разминированию. Она уже спланирована, штаб создан, экипажи кораблей готовятся. Однако сейчас из-за действий конвенции Монтре эти корабли (от НАТО, - ред.) не могут попасть в акваторию Черного моря" , - рассказал Плетенчук.

По словам спикера МВД, украинские экипажи, которые готовились к работе на кораблях Черкассы и Чернигов, переданных Британией для флота Украины, уже прошли подготовку.