США спростували "спланований провал" атаки Ірану на Ізраїль

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі назвав неправдивими озвучувані твердження про те, що Іран нібито планував при атаці по Ізраїлю вночі 14 квітня завдати незначної шкоди. А цей удар представник Білого дому охрестив "ганебною поразкою" для Тегерана. З посиланням на заяву американського чиновника на брифінгу у Вашингтоні, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Представник адміністрації президента США звернув увагу, що Іран та різні угруповання, що підтримуються Тегераном, при ударі по території Ізраїлю використали понад три сотні засобів ураження, серед яких балістичні ракети.

Також Кірбі зазначив, що завдяки системам та засобам протиповітряної оборони Ізраїлю за підтримки Штатів та союзників було завдано іранській атаці "видовищної поразки".

Коментуючи твердження та спекуляції щодо того, що Тегеран нібито попередив Тель-Авів про масштаб ударів, які планував здійснити, з метою допомогти Ізраїлю підготувати власну оборону та зменшити потенційну шкоду від атаки, представник Білого дому наголосив, що це "не відповідає дійсності".

"Я бачив повідомлення про те, що Іран хотів зазнати невдачі, що ця вражаюча та ганебна поразка планувалася. Я також бачив, як Іран заявляв, що вони надали завчасне попередження, щоб допомогти Ізраїлю підготувати свою оборону й обмежити будь-яку потенційну шкоду - все це категорично не відповідає дійсності" , - стверджує Кірбі.

Крім того, американський чиновник додав, що отримана Вашингтоном інформація через посередників не містила подробиць стосовно іранської атаки на Ізраїль. Він заявив, що Тегеран, судячи з усього, явно збирався пробити ізраїльську ППО та завдати "значних руйнувань" зі жертвами.