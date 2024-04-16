США опровергли "спланированный провал" атаки Ирана на Израиль

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби назвал неправдивыми озвучиваемые утверждения о том, что Иран якобы планировал при атаке по Израилю ночью 14 апреля нанести незначительный ущерб. А сам удар представитель Белого дома окрестил "позорным поражением" для Тегерана.﻿ Cо ссылкой на заявление американского чиновника на брифинге в Вашингтоне, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Представитель администрации президента США обратил внимание, что Иран и различные поддерживаемые Тегераном группировки при ударе по территории Израиля использовали более трехсот средств поражения, среди которых баллистические ракеты.

Также Кирби отметил, что благодаря системам и средствам противовоздушной обороны Израиля при поддержке Штатов и союзников было нанесено иранской атаке "зрелищное поражение".

Комментируя утверждения и спекуляции относительно того, что Тегеран якобы предупредил Тель-Авив о масштабе ударов, которые планировал осуществить, с целью помочь Израилю подготовить собственную оборону и уменьшить потенциальный ущерб от атаки, представитель Белого дома подчеркнул, что это "не соответствует действительности".

"Я видел сообщение о том, что Иран хотел потерпеть неудачу, что это поразительное и позорное поражение планировалось. Я также видел, как Иран заявлял, что они предоставили заблаговременное предупреждение, чтобы помочь Израилю подготовить свою оборону и ограничить любой потенциальный ущерб - все это категорически не соответствует действительности" , - утверждает Кирби.

Кроме того, американский чиновник добавил, что полученная Вашингтоном информация через посредников не содержала подробностей об иранской атаке на Израиль. Он заявил, что Тегеран, судя по всему, явно собирался пробить израильскую ПВО и нанести "значительные разрушения" с жертвами.