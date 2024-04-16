У Радбезі ООН пояснили мету провокацій оккупантів на ЗАЕС

Російська Федерація намагається звинувачувати Україну в атаках на ЗАЕС, сподіваючись зняти з порядку денного питання деокупації станції. Про це заявив на засіданні Радбезу ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ.

«Єдиною першопричиною всіх ризиків для ядерної безпеки є неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України» , – наголосив Кислиця.

Те, що сталося на ЗАЕС 7 та 9 квітня 2024 року та після цього, було добре спланованою операцією під чужим прапором з боку Російської Федерації, пояснив він.

«Вона була спрямована на зміщення фокусу від вищезгаданої першопричини та єдиного способу усунути всі загрози ядерній та фізичній ядерній безпеці, а саме – деокупації станції» , – зазначив Кислиця.

За його словами, Москва хоче «згодувати світу версію про те, що ядерні реактори, захист яких був спроектований таким чином, аби витримувати найсильніші удари, були атаковані малопотужними безпілотниками ближнього радіусу дії», які призначені для враження піхоти й невеликих транспортних засобів на відстані кількох кілометрів.

Посилення мілітаризації станції та прилеглих окупованих територій залишається частиною російської воєнної стратегії, зауважив він. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по територіях і населених пунктах на іншому березі Дніпра, розповів постпред.

Нещодавно в соцмережах з'явилися нові кадри російських солдатів та військової техніки в коридорах енергоблоків, додав він.

Серед порушень, які вчиняє Росія, – встановлення протипіхотних мін по периметру станції, блокування доступу законного керівництва й персоналу на об'єкт, відключення автоматизованої передачі даних від системи радіаційного моніторингу, а також незабезпечення своєчасного та повного технічного обслуговування.

Україна, за словами Кислиці, категорично відкидає «божевільні звинувачення» в тому, що вона може спричинити ядерну катастрофу.

«Невже хтось вірить, що країна, яка все ще відновлюється після найбільшої ядерної катастрофи, хотіла б повторення Чорнобиля 1986 року?» , – сказав дипломат.

«Така ідея могла прийти в голову лише кремлівським пропагандистам», які «відкрито мріють про те, щоб радіоактивний пил засипав українські міста», підкреслив він.

Кислиця закликав міжнародну спільноту рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та долучитися до реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, одним із пунктів якої є відновлення ядерної та радіаційної безпеки.

Крім того, Україна закликає всіх партнерів посилити тиск на агресора, у тому числі шляхом запровадження санкцій проти сектору атомної енергетики, – задля недопущення подальших російських провокацій на ЗАЕС та сприяння деокупації станції, сказав постпред.