В Совбезе ООН объяснили цель провокаций оккупантов на ЗАЭС

Российская Федерация пытается обвинять Украину в атаках на ЗАЭС в надежде снять с повестки дня вопрос о деоккупации станции. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает Укринформ.

«Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины» , – подчеркнул Кислица.

Произошедшее на ЗАЭС 7 и 9 апреля 2024 года и после этого, было хорошо спланированной операцией под чужим флагом со стороны Российской Федерации, пояснил он.

«Она была направлена на смещение фокуса от вышеупомянутой первопричины и единственного способа устранить все угрозы ядерной и физической ядерной безопасности, а именно - деоккупации станции» , - отметил Кислица.

По его словам, Москва хочет «скормить миру версию о том, что ядерные реакторы, защита которых была спроектирована таким образом, чтобы выдерживать сильнейшие удары, были атакованы маломощными беспилотниками ближнего радиуса действия», которые предназначены для поражения пехоты и небольших транспортных средств на расстоянии нескольких километров.

Ужесточение милитаризации станции и прилегающих оккупированных территорий остается частью российской военной стратегии, отметил он. Москва использует их как прикрытие для артиллерийских ударов по территориям и населённым пунктам на другом берегу Днепра, рассказал постпред.

Недавно в соцсетях появились новые кадры российских солдат и военной техники в коридорах энергоблоков, добавил он.

Среди нарушений, совершаемых Россией, – установление противопехотных мин по периметру станции, блокирование доступа законного руководства и персонала на объект, отключение автоматизированной передачи данных от системы радиационного мониторинга, а также необеспечение своевременного и полного технического обслуживания.

Украина, по словам Кислицы, категорически отвергает «сумасшедшие обвинения» в том, что она может устроить ядерную катастрофу.

«Неужели кто-то верит, что страна, которая все еще восстанавливается после крупнейшей ядерной катастрофы, хотела бы повторения Чернобыля в 1986 году?» , – сказал дипломат.

«Такая идея могла прийти в голову только кремлевским пропагандистам», «открыто мечтающим о том, чтобы радиоактивная пыль засыпала украинские города», подчеркнул он.

Кислица призвал международное сообщество решительно осудить российские провокации на ЗАЭС и принять участие в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, одним из пунктов которой является восстановление ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, Украина призывает всех партнеров усилить давление на агрессора, в том числе путем введения санкций против сектора атомной энергетики – для недопущения дальнейших российских провокаций на ЗАЭС и содействия деоккупации станции, сказал постпред.