Росіяни повідомили про эвакуацію населення через повінь ще з одного міста

Росіяни розпочали екстрену евакуацію жителів міста Ішим Тюменської області, оскільки в однойменній річці зафіксовано критичний рівень підвищення води. Про це з посиланням на МНС РФ повідомляє російський ТГ-канал Mash.

"Через критичне підвищення рівня води в річці Ішим МНС просить негайно покинути свої будинки й вирушити у безпечні райони. Дозволено взяти лише документи та цінні речі. В Ішимі живе близько 67 тисяч людей, а саме місто розташоване на лівому березі однойменної річки" , - йдеться в повідомленні.