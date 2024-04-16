Россияне сообщили об эвакуации населения из-за наводнения еще из одного города

Россияне приступили к экстренной эвакуации жителей города Ишим Тюменской области, поскольку в одноименной реке зафиксирован критический уровень повышения воды. Об этом ссылаясь на МЧС РФ сообщает российский ТГ-канал Mash.

"Из-за критического повышения уровня воды в реке Ишим МЧС просит немедленно покинуть свои дома и отправиться в безопасные районы. Разрешено взять только документы и ценные вещи. В Ишиме живет около 67 тысяч человек, а сам город расположен на левом берегу одноименной реки" , - говорится в сообщении.