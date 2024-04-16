Британський екс-прем'єр Трасс заявила, що Трамп "має" виграти вибори в США

Експрем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що після президентських виборів у США в Білому домі «має бути саме» Дональд Трамп. Про це пише Politico, повідомляє Новое время.

«Я не думаю, що Байден був особливо прихильний до Сполученого Королівства. Мені здається, він часто виступає на боці ЄС. І я, звичайно, думаю, що хотіла б бачити нового президента в Білому домі» , — сказала Трасс.

На пряме запитання, чи має це бути Трамп, Трасс відповіла: «Має бути».

Минулого року Трасс написала статтю у Wall Street Journal, у якій висловила сподівання, що «республіканець повернеться до Білого дому у 2024 році». На початку цього року вона також виступила на Конференції консервативних політичних дій США, закликавши обрати республіканців, «які не підуть на поступки істеблішменту», і заявивши, що кандидати від Республіканської партії «більш пробританськи налаштовані, ніж демократи».

Виступаючи на LBC у рамках просування нової книги, Трасс сказала, що політика Трампа на посаді президента «насправді була дуже ефективною».