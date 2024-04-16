Британский экс-премьер Трасс заявила, что Трамп "должен" выиграть выборы в США

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что после президентских выборов в США в Белом доме «должен быть именно» Дональд Трамп. Об этом пишет Politico, сообщает Новое время.

«Я не думаю, что Байден был особенно благосклонен к Соединенному Королевству. Мне кажется, он часто выступает на стороне ЕС. И я, конечно, думаю, что хотела бы видеть нового президента в Белом доме» , — сказала Трасс.

На прямой вопрос, должен ли это быть Трамп, Трасс ответила: «Должен быть».

В прошлом году Трасс написала статью в Wall Street Journal, в которой выразила надежду, что «республиканец вернется в Белый дом в 2024 году». В начале этого года она также выступила на Конференции консервативных политических действий США, призвав избрать республиканцев, «которые не пойдут на уступки истеблишменту», и заявив, что кандидаты от Республиканской партии «более пробритански настроены, чем демократы».

Выступая на LBC в рамках продвижения новой книги, Трасс сказала, что политика Трампа на посту президента «на самом деле была очень эффективной».