Британский экс-премьер Трасс заявила, что Трамп "должен" выиграть выборы в США
Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что после президентских выборов в США в Белом доме «должен быть именно» Дональд Трамп. Об этом пишет Politico, сообщает Новое время.
«Я не думаю, что Байден был особенно благосклонен к Соединенному Королевству. Мне кажется, он часто выступает на стороне ЕС. И я, конечно, думаю, что хотела бы видеть нового президента в Белом доме», — сказала Трасс.
На прямой вопрос, должен ли это быть Трамп, Трасс ответила: «Должен быть».
В прошлом году Трасс написала статью в Wall Street Journal, в которой выразила надежду, что «республиканец вернется в Белый дом в 2024 году». В начале этого года она также выступила на Конференции консервативных политических действий США, призвав избрать республиканцев, «которые не пойдут на уступки истеблишменту», и заявив, что кандидаты от Республиканской партии «более пробритански настроены, чем демократы».
Выступая на LBC в рамках продвижения новой книги, Трасс сказала, что политика Трампа на посту президента «на самом деле была очень эффективной».
«Он сократил регулирование, он сократил налоги, он освободил энергоснабжение США. И именно поэтому США демонстрируют значительно более высокие темпы экономического роста, чем Великобритания», — сказала она.