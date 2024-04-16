"Нафтогаз" у березні сплатив понад 8 млрд грн податків

За перший квартал 2024 року "Група Нафтогаз" сплатила до державного бюджету України 18, 2 млрд гривень.

Про це йдеться﻿ в повідомленні компанії.

У "Нафтогазі" зазначають, що це 6% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України.

Зокрема, у березні підприємства "Нафтогазу" сплатили до держбюджету 7,8 млрд грн, ще 500 млн грн – у місцеві бюджети.

Загалом з початку року "Група Нафтогаз" поповнила зведений бюджет України (державний та місцевий бюджети) на 19,7 млрд гривень.