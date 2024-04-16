"Нафтогаз" в марте уплатил более 8 млрд грн налогов

За первый квартал 2024 года "Группа Нафтогаз" уплатила в государственный бюджет Украины 18,2 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении компании.

В "Нафтогазе" отмечают, что это 6% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

В частности, в марте предприятия "Нафтогаза" уплатили в госбюджет 7,8 млрд грн, еще 500 млн грн – в местные бюджеты.

С начала года "Группа Нафтогаз" пополнила сводный бюджет Украины (государственный и местный бюджеты) на 19,7 млрд гривен.