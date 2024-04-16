У Міноборони розповіли, коли розпочнеться повторний медогляд обмежено придатних
, повідомляє Дзеркало тижня.
Повторний медогляд для обмежено придатних розпочнеться із середини травня. Про це розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.
«Наразі йде погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться перегляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними», – сказав він.
Також Міноборони перезапустило електронну систему Оберіг, яка забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб'єкта.
Ця система інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.
Гаврилюк пояснив, що зроблено 23 мільйони запитів на оновлення цих громадян. Наразі оцифровані дані про чоловіків призовного віку, які можуть бути включені до мобілізації у всіх 24 регіонах України та Києві.
«Більшість регіонів успішно налагодили процес запровадження даних про статус проходження комісій ВЛК. Однак, щоб забезпечити ще більшу ефективність та прозорість, ми плануємо збільшити потужності команд, що працюють у ТЦК та СП, і перевести в цифровий формат весь процес мобілізаційної кампанії для кожного громадянина», – резюмував він.