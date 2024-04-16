В Минобороны рассказали, когда начнется повторный медосмотр ограничено годных
, сообщает Зеркало недели.
Повторный медосмотр для ограниченно пригодных начнется с середины мая. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей.
«Сейчас идет согласование изменений к 402 приказу. И с середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными», – сказал он.
Также Минобороны перезапустило электронную систему «Оберіг», которая обеспечивает цифровое ведение данных на всех этапах мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.
Данная система интегрирована с Государственной налоговой службой, Министерством юстиции, Государственной пограничной службой, Министерством образования, Государственной миграционной службой и Судебной администрацией.
Гаврилюк пояснил, что сделано 23 миллиона запросов на обновление данных граждан. В настоящее время оцифрованы данные о мужчинах призывного возраста, которые могут быть включены в мобилизацию во всех 24 регионах Украины и Киеве.
«Большинство регионов успешно наладили процесс ввода данных о статусе прохождения комиссий ВВК. Однако чтобы обеспечить еще большую эффективность и прозрачность, мы планируем увеличить мощности команд, работающих в ТЦК и СП, и перевести в цифровой формат весь процесс мобилизационной кампании для каждого гражданина», – резюмировал он.