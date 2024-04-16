У Європі почали обговорювати ідею Залізного купола
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорив з данською колегою Метте Фредеріксен можливість створення Залізного купола для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни. Про це йдеться в пресслужбі канцелярії польського прем'єра, повідомляє Корреспондент.
Про це Туск сказав після зустрічі з Фредеріксен у Польщі. Польський прем'єр коментував питання допомоги Україні та після того зазначив, що Європа також є "зоною небезпеки".
"Радий, що прем’єрка позитивно відреагувала на пропозицію Польщі приєднатися до проєкту створення ефективного Залізного купола для захисту європейського неба від потенційних ракетних ударів", - зазначив Туск.
Залізний купол - це назва системи протиповітряної оборони Ізраїлю, яку нерідко використовують як загальну назву на позначення системи захисту неба. Ізраїль єдина країна у світі, що експлуатує її на національному рівні. Система призначена для перехоплення і знищення ракет і артилерійських снарядів малої дальності.