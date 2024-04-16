У Європі почали обговорювати ідею Залізного купола

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорив з данською колегою Метте Фредеріксен можливість створення Залізного купола для захисту європейських міст від повітряних атак на випадок війни. Про це йдеться в пресслужбі канцелярії польського прем'єра, повідомляє Корреспондент.

Про це Туск сказав після зустрічі з Фредеріксен у Польщі. Польський прем'єр коментував питання допомоги Україні та після того зазначив, що Європа також є "зоною небезпеки".

"Радий, що прем’єрка позитивно відреагувала на пропозицію Польщі приєднатися до проєкту створення ефективного Залізного купола для захисту європейського неба від потенційних ракетних ударів" , - зазначив Туск.