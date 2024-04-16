В Европе начали обсуждать идею Железного купола

Премьер-министр Польши Дональд Туск, обсудил с датской коллегой Мэтте Фредериксен возможность создания Железного купола для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны. Об этом говорится в пресс-службы канцелярии польского премьера, сообщает Корреспондент.

Об этом Туск сказал после встречи с Фредериксен в Польше. Польский премьер комментировал вопросы помощи Украине и после этого отметил, что Европа также является "зоной опасности".

"Рад, что премьер положительно отреагировала на предложение Польши присоединиться к проекту создания эффективного Железного купола для защиты европейского неба от потенциальных ракетных ударов" , - отметил Туск.