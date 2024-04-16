Затримано зрадника, який готував замах на очільника Херсонської ОВА

СБУ затримала агента РФ, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської ОВА. Посилаючись на дані СБУ, повідомляє Корреспондент.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала агента воєнної розвідки РФ, який під виглядом таксиста шпигував за цивільними та військовими об’єктами на Херсонщині. Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор. Крім того він намагався одержувати «потрібні» відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами" , - йдеться в повідомленні.

Отриману різними способами інформацію зрадник передавав своїм російським кураторам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

"Втім, співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА. Це стало можливим завдяки викриттю російського агента ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Після цього було поетапно задокументовано кожен його крок і затримано під час виконання ним ворожого завдання" , - повідомляють в СБУ.

Повідомляється, що під час розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на керівника Херсонської ОВА.

"Встановлено, що саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном. Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець" , - йдеться далі в повідомленні.

Дрон було нейтралізовано, а причетного до замаху 55-річного місцевого жителя затримано.

Повідомляється, що затриманий дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого, який після повномасштабного вторгнення втік до Росії й почав працювати на воєнну розвідку РФ. Служба безпеки встановила особу втікача.

Затриманому оголошено підозру в пособництві державі-агресору. Йому загрожує довічне ув’язнення.