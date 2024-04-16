Задержан предатель, который готовил покушение на главу Херсонской ОВА

СБУ задержала агента РФ, который наводил российские дроны на локации сил обороны и руководства Херсонской ОВА. Ссылаясь на данные СБУ, сообщает Корреспондент.

"Контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки РФ, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами в Херсонской области. Для сбора разведданных российский агент выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в собственном авто, в котором установил скрытый видеорегистратор. Кроме того, он пытался получать "нужные" сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами" , - говорится в сообщении.

Полученную разными способами информацию предатель передавал своим российским кураторам для подготовки прицельных ударов по городу, с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

"Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы агрессора и сорвали их выполнение. Одновременно провели комплексные меры по обеспечению украинских военных и должностных лиц прифронтовой ОВА. Это стало возможным благодаря разоблачению российского агента еще на начальном этапе его разведывательной активности. После этого был поэтапно задокументирован каждый его шаг и задержание во время выполнения им вражеской задачи" , - сообщают в СБУ.

Сообщается, что в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на руководителя Херсонской ОВА.

"Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном. Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был подорвать транспортное средство, в котором находился чиновник" , - говорится дальше в сообщении.

Дрон был нейтрализован, а причастный к покушению 55-летний местный житель задержан.

Сообщается, что задержанный дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого, после полномасштабного вторжения бежавшего в Россию и начавшего работать на военную разведку РФ. Служба безопасности установила личность беглеца.

Задержанному объявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору. Ему грозит пожизненное заключение.