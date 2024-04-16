У Міноборони під час аудитів виявили порушень на понад 10 мільярдів

За підсумками внутрішнього аудиту, яке проводило Міністерство оборони України, виявлено порушення на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Про це розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир, повідомляє Укрінформ.

«Під час аудиторських досліджень виявлено порушення, неефективні управлінські рішення та ризики в управлінні активами на загальну суму більше ніж 10 млрд грн. Тобто, внутрішнім аудитом ідентифіковані певні можливі негативні наслідки, які потребують негайного реагування. Іншими словами, робота аудиту направлена на запобігання порушенням. Важливо, що певне відшкодування коштів та усунення переважної частини цих порушень організовано безпосередньо під час проведення внутрішніх аудитів. Завдяки впровадженню аудиторських рекомендацій було досягнуто економічного ефекту на загальну суму більше ніж 1,5 млрд грн» , - сказав Джигир.

Водночас заступник міністра наголосив, що робота внутрішнього аудиту — це рутинний стандартизований процес, який триває постійно. З приходом в міністерство нової політичної команди на чолі з Рустемом Умєровим був затверджений план аудитів за ризикованими сферами. Відповідно до цього плану, Служба внутрішнього аудиту до кінця минулого року провела аудити таких процесів, як нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців, функціональне управління держпідприємствами, організація фінансового та матеріально-технічного забезпечення підрозділів Сил ТрО, а також використання ресурсів у сфері діяльності Командувань Сухопутних, Військово-Морських та Повітряних сил ЗСУ.

Джигир також повідомив, що всі підрозділи Міноборони в той чи інший час стають об’єктами перевірок.

«В той чи інший момент всі стають об’єктами аудиту. Цей процес не швидкий. Міноборони — це величезний механізм зі значною кількістю структурних підрозділів. Але раз на кілька років, як мінімум високо ризиковані сфери повинні потрапити в поле зору аудиту і по них повинен бути висновок і відповідне реагування. Щодо ризикованих сфер — вони визначені» , - наголосив заступник міністра, додавши, що до ризикованих сфер належать неефективне використання земель оборони, нарахування та виплати додаткової винагороди за безпосередню участь військових у бойових діях, гуманітарна допомога та оборонні закупівлі.

За словами заступника міністра оборони, за підсумками аудитів правоохоронці порушили десятки кримінальних проваджень.