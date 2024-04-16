В Минобороны во время аудитов выявили нарушений более чем на 10 миллиардов

По итогам внутреннего аудита, которое проводило Министерство обороны Украины, выявлены нарушения на общую сумму более 10 млрд грн. Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, сообщает Укринформ.

«В ходе аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму более 10 млрд грн. То есть, внутренний аудит идентифицирует определенные возможные негативные последствия, требующие немедленного реагирования. Другими словами, работа аудита направлена на предотвращение нарушений. Важно, что определенное возмещение средств и устранение подавляющей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов. Благодаря внедрению аудиторских рекомендаций был достигнут экономический эффект на общую сумму более 1,5 млрд грн» , - сказал Джигир.

В то же время, заместитель министра подчеркнул, что работа внутреннего аудита — это рутинный стандартизированный процесс, который продолжается постоянно. С приходом в министерство новой политической команды во главе с Рустемом Умеровым был утвержден план аудитов по рискованным сферам. Согласно этому плану, Служба внутреннего аудита до конца прошлого года провела аудиты таких процессов, как начисление и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях, закупки продуктов питания для военнослужащих, функциональное управление госпредприятиями, организация финансового и материально-технического обеспечения подразделений сил ТрО, а также использование ресурсов в сфере деятельности Командований Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных сил ВСУ.

Джигир также сообщил, что все подразделения Минобороны в то или иное время становятся объектами проверок.

«В тот или иной момент все становятся объектами аудита. Этот процесс не скорый. Минобороны – это огромный механизм со значительным количеством структурных подразделений. Но раз в несколько лет, как минимум высоко рискованные сферы должны попасть в поле зрения аудита и по ним должно быть заключение и соответствующее реагирование. Что касается рискованных сфер, они определены» , - подчеркнул замминистра, добавив, что к рискованным сферам относятся неэффективное использование земель обороны, начисления и выплаты дополнительного вознаграждения за непосредственное участие военных в боевых действиях, гуманитарная помощь и оборонные закупки.

По словам замминистра обороны, по итогам аудитов правоохранители возбудили десятки уголовных производств.