СБУ знищила ворожу РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України
СБУ вразила радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 км вглиб України. Посилаючись на джерело в СБУ, повідомляє Укрінформ.
"На цей раз у росіян стало менше на один модернізований комплекс «Небо-У», який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння", - сказав співрозмовник.
РЛС вартістю 100 млн дол. уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу. Джерела Служби безпеки підтвердили, що комплекс «Небо-У» більше не працює і, «ймовірно, перетворився на друшляк».
Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України.
"Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці", - наголосив співрозмовник агентства.