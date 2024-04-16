СБУ знищила ворожу РЛС, яка контролювала небо на 700 км вглиб України

СБУ вразила радіолокаційну станцію (РЛС) дальньої дії в Брянській області, яка контролювала небо на 700 км вглиб України. Посилаючись на джерело в СБУ, повідомляє Укрінформ.

"На цей раз у росіян стало менше на один модернізований комплекс «Небо-У», який допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння" , - сказав співрозмовник.

РЛС вартістю 100 млн дол. уразили сімома дронами-камікадзе літакового типу. Джерела Служби безпеки підтвердили, що комплекс «Небо-У» більше не працює і, «ймовірно, перетворився на друшляк».

Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України.