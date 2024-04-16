СБУ уничтожила вражескую РЛС, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины

СБУ поразила радиолокационную станцию (РЛС) дальнего действия в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км в глубь Украины. Ссылаясь на источник в СБУ, сообщает Укринформ.

"На этот раз у россиян стало меньше одного модернизированного комплекса «Небо-У», который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье" , - сказал собеседник.

РЛС стоимостью 100 млн дол. поразили семь дронов-камикадзе самолетного типа. Источники Службы безопасности подтвердили, что комплекс «Небо-У» больше не работает и, «вероятно, превратился в дуршлаг».

Благодаря поражению этой РЛС у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины.