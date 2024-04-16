Китай заявляє про зростання ВВП на 5,3% з початку року

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю у першому кварталі зріс на 5,3% в річному обчисленні, що вище встановленого урядом країни на 2024 рік цільового показника росту на рівні близько 5%. Про це інформує Національне бюро статистики КНР, повідомляє Укрінформ.

Обсяг китайської економіки за січень – березень досяг 29,6 трлн юанів (близько 4,2 трлн доларів США) і збільшився на 1,6% в порівнянні з четвертим кварталом 2023 року.

У першому кварталі додана вартість первинної промисловості (гірничодобувної та сільського господарства) склала 1,2 трлн юанів ($0,2 трлн), зростання на 3,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг вторинної промисловості (виробництво й переробка) досягнув 10,9 трлн юанів ($1,5 трлн), збільшившись на 6%, а третинної промисловості (сфера послуг) склав 17,5 трлн юанів ($2,5 трлн), зрісши на 5%.