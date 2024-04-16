Китай заявляет о росте ВВП на 5,3% с начала года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая в первом квартале вырос на 5,3% в годовом исчислении, что выше установленного правительством страны на 2024 год целевого показателя роста на уровне около 5%. Об этом сообщает Национальное бюро статистики КНР, сообщает Укринформ.

Объем китайской экономики за январь – март достиг 29,6 трлн. юаней (около 4,2 трлн. долларов США) и увеличился на 1,6% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.

В первом квартале добавленная стоимость первичной промышленности (горнодобывающей и сельского хозяйства) составила 1,2 трлн юаней ($0,2 трлн), рост на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем вторичной промышленности (производство и переработка) достиг 10, 9 трлн юаней ($1,5 трлн), увеличившись на 6%, а третичной промышленности (сфера услуг) составил 17,5 трлн юаней ($2,5 трлн), вырос на 5%.