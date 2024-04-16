Зеленський заявив, що спікер Джонсон підтримує пакет допомоги Україні

Спікер Палати представників у Конгресі США Майк Джонсон підтримує допомогу Україні, передбачену законопроєктом, який очікує на схвалення конгресменів. Про це Президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю PBS, повідомляє Укрінформ.

Він розповів, що двічі розмовляв із Джонсоном, починаючи з осені 2023 року.

"Він (спікер - ред.) мені сказав, що повністю за те, щоб Україна отримала підтримку" , - зазначив Зеленський.

За його словами, усі конгресмени, з якими він розмовляв, підтверджували йому, що буде позитивне рішення і що це лише питання часу.

Глава держави зауважив, що Україна не заперечує, якщо ця допомога від США буде надана у формі позики, а не донату.