РФ запустила інфооперацію щодо "героїзації" українських ухилістів - ГУР

Ворог проводить інформаційну операцію на тему ухилянтів, щоб розколоти українське суспільство.З посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє Укрінформ.

За даними ГУР, останнім часом у соціальних мережах, зокрема у ТікТоку, масово з’являються відео, зняті нібито українськими чоловіками, які перебувають за кордоном на відпочинку й називають себе "ухилянтами".

Подібний контент швидко набирає перегляди та коментарі аудиторії. Дискусії під цими відео просувають їх у тренди.

Водночас для такого контенту були створені "народні" пісні, у текстах яких завжди простежується основний меседж – вихваляння ухилянтів.

Як зауважили в ГУР, синхронність появи численних пісень і відео, що героїзують чоловіків, котрі відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів і просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію.

"Вказана ІПСО – класична технологія розколу суспільства, коли з одного боку є "оборонці", а є "ухилянти". Мета таких дій ворога – зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння" , – зазначили в управлінні.

У розвідці застерігають: ворожа пропаганда не припиняє спроб підірвати єдність українського суспільства й будь-якими методами дискредитувати образ захисників України.

Громадян закликають критично ставитися до інформації з анонімних джерел та завжди памʼятати, що можливість жити й, зокрема, споживати різноманітний контент у соцмережах є лише завдяки Силам оборони.