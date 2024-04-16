РФ запустила инфооперацию по "героизации" украинских уклонистов – ГУР

Враг проводит информационную операцию по теме уклонистов, чтобы расколоть украинское общество. Ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Укринформ.

По данным ГУР, в последнее время в социальных сетях, в частности в ТикТоке, массово появляются видео, снятые якобы украинскими мужчинами, которые находятся за границей на отдыхе и называют себя "уклонистами".

Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории. Дискуссии под этими видео продвигают его в тренды.

В то же время, для такого контента были созданы "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж – восхваление уклонистов.

Как отметили в ГУР, синхронность появления многочисленных песен и видео, героизирующих мужчин, отказывающихся стать в защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной вражеской пропагандистской кампании.

"Указанная ИПСО – классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "оборонцы", а есть "уклоняющие". Цель таких действий врага – сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния" , – отметили в управлении.

В разведке предостерегают: враждебная пропаганда не прекращает попыток подорвать единство украинского общества и любыми методами дискредитировать образы защитников Украины.

Граждан призывают критически относиться к информации из анонимных источников и всегда помнить, что возможность жить и, в частности, потреблять разнообразный контент в соцсетях есть только благодаря силам обороны.