Понад чверть українців очікують більш мирного року – опитування

Більшість людей по всьому світу очікують, що 2024 буде відрізнятися занепокоєнням. Такі дані були оприлюднені у соціологічній групі "Рейтинг" після масштабного дослідження у співпраці із всесвітньо відомим інститутом досліджень Gallup International, повідомляє Ліга.net.

Загалом було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000 осіб.

Близько 40% опитаних у всьому світі очікують кращого майбутнього року, близько 25% — очікують гіршого. Ще третина очікують такого ж року, як попередній.

Головні тези з опитування: