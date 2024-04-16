Понад чверть українців очікують більш мирного року – опитування
Більшість людей по всьому світу очікують, що 2024 буде відрізнятися занепокоєнням. Такі дані були оприлюднені у соціологічній групі "Рейтинг" після масштабного дослідження у співпраці із всесвітньо відомим інститутом досліджень Gallup International, повідомляє Ліга.net.
Загалом було опитано 40 428 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000 осіб.
Близько 40% опитаних у всьому світі очікують кращого майбутнього року, близько 25% — очікують гіршого. Ще третина очікують такого ж року, як попередній.
Головні тези з опитування:
- Більшість людей у всьому світі очікує, що 2024 рік відзначатиметься неспокоєм, а не миром.
- Більшість також прогнозує економічні труднощі, а не економічне процвітання у наступному році.
- В Україні 26% очікують більш мирного року, 33% — більш неспокійного і 36% — такого ж. Решта не змогли відповісти.
- Західні країни відзначаються більшою стурбованістю. Найпозитивніші очікування мають країни Глобального Півдня та Далекого Сходу, наприклад, Афганістан та Індонезія, які досягають 68% позитивних очікувань щодо миру та війни.
- Україна також демонструє більш позитивні очікування щодо 2024 року порівняно з іншими країнами — кожен другий сподівається на кращий рік, ніж попередній.
- Натомість найнижчий рівень очікувань на позитивні зміни у 2024 році демонструють європейські країни.