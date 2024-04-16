Более четверти украинцев ожидают более мирного года – опрос
Большинство людей по всему миру ожидают, что 2024 год будет отличаться беспокойством. Такие данные были обнародованы в социологической группе "Рейтинг" после масштабного исследования в сотрудничестве с всемирно известным институтом исследований Gallup International, сообщает Лига.net.
Всего было опрошено 40 428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000 человек.
В общей сложности около 40% опрошенных во всем мире ожидают лучшего будущего года, около 25% — ожидают худшего. Еще треть ожидают такого же года, как предыдущий.
Главные тезисы по опросу:
- Большинство людей по всему миру ожидают, что 2024 год будет отличаться беспокойством, а не миром.
- Большинство прогнозируют экономические трудности, а не экономическое процветание в следующем году.
- В Украине 26% ожидают более мирного года, 33% — более неспокойного и 36% — такого же. Остальные затруднились ответить.
- Западные страны отличаются большей обеспокоенностью. Самые положительные ожидания имеют страны Глобального Юга и Дальнего Востока, например Афганистан и Индонезия, которые достигают 68% положительных ожиданий относительно мира и войны.
- Украина также демонстрирует более положительные ожидания относительно 2024 года по сравнению с другими странами — каждый второй надеется на лучший год, чем предыдущий.
- Самый же низкий уровень ожиданий положительных изменений в 2024 году демонстрируют европейские страны.