Более четверти украинцев ожидают более мирного года – опрос

Большинство людей по всему миру ожидают, что 2024 год будет отличаться беспокойством. Такие данные были обнародованы в социологической группе "Рейтинг" после масштабного исследования в сотрудничестве с всемирно известным институтом исследований Gallup International, сообщает Лига.net.

Всего было опрошено 40 428 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2023 года была опрошена репрезентативная выборка около 1000 человек.

В общей сложности около 40% опрошенных во всем мире ожидают лучшего будущего года, около 25% — ожидают худшего. Еще треть ожидают такого же года, как предыдущий.

Главные тезисы по опросу: