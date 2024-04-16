Україна залучала аварійну допомогу через дефіцит в енергосистемі

Україна залучала аварійну допомогу з Польщі та Румунії через брак електроенергії.

Про це повідомляє﻿ НЕК "Укренерго".

"Вчора, 15 квітня, в години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі не вистачало електроенергії – був наявний дефіцит. Для підтримки балансу в енергосистемі Диспетчерський центр "Укренерго" з 20:00 до 22:00 залучав аварійну допомогу від операторів енергосистем Польщі та Румунії загальним обсягом 800 МВТ*год" , – йдеться в повідомленні.

"Укренерго" закликає обмежити користування потужними приладами з 19:00 до 22:00.

Сьогодні планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 13 100 МВт*год і з максимальною потужністю в окремі години до 1 429 МВт. Експорт не планується.