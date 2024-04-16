Украина привлекала аварийную помощь из-за дефицита в энергосистеме

Украина привлекала аварийную помощь из Польши и Румынии из-за нехватки электроэнергии.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Вчера, 15 апреля, в часы вечернего максимума потребления в энергосистеме не хватало электроэнергии – имелся дефицит. Для поддержки баланса в энергосистеме Диспетчерский центр "Укрэнерго" с 20:00 до 22:00 привлекал аварийную помощь от операторов энергосистем Польши и Румынии общим объемом 800 МВТ*ч" , – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" призывает ограничить использование мощных приборов с 19:00 до 22:00.

Сегодня планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы общим объемом 13 100 МВт*ч и с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 429 МВт. Экспорт не планируется.