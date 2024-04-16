Франція хоче запросити РФ на вшанування річниці висадки у Нормандії – ЗМІ

Франція запросить представників російської влади на вшанування 6 червня 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії, які таким чином відкрили другий фронт у Другій світовій війні. Про це інформує Europe 1, не вказуючи на джерела, повідомляє Європейська правда.

Французька радіостанція стверджує, що Росія буде представлена в Нормандії на початку червня, якщо Москва прийме запрошення Парижа.

Як зазначає Europe 1, запрошення буде надіслано до дипломатичного представництва РФ у Франції.

Залишається невідомим, хто у такому випадку представлятиме Росію, адже Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера Кремля Владіміра Путіна.

Нагадаємо, що СРСР не брав безпосередньої участі у висадці союзників по антигітлерівській коаліції в Нормандії 6 червня 1944 року.