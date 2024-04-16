Франция хочет пригласить РФ на мероприятие к годовщине высадки в Нормандии – СМИ

Франция пригласит представителей российских властей на мероприятия 6 июня в честь 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, которые таким образом открыли второй фронт во Второй мировой войне. Об этом информирует Europe 1, не указывая на источники, сообщает Европейская правда.

Французская радиостанция утверждает, что Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Парижа.

Как отмечает Europe 1, приглашение будет направлено в дипломатическое представительство РФ во Франции.

Остается неизвестным, кто в таком случае будет представлять Россию, ведь Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера Кремля Владимира Путина.

Напомним, что СССР не принимал непосредственного участия в высадке союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня 1944 года.