Боррель: Дешевше купити Patriot, ніж відновлювати зруйновану електростанцію

Дешевше купити американські системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, яку зруйнувала Росія.﻿ Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, чи може Франція зробити більше для України, ніж Німеччина, Боррель заявив, що всі можуть зробити більше, щоб виконати європейські зобов'язання.

"Моя роль полягає не в тому, щоб вказувати пальцем на ту чи іншу країну, а в тому, щоб виробити спільну позицію. Для мене важлива загальна цифра, але я прекрасно розумію, що ця сума складається з дуже різних понять" , - заявив він.

Боррель підкреслив, що проблема не в часі, а в кількості.

"Через рік може бути вже занадто пізно. Перш ніж говорити про відновлення України, ми повинні уникнути її руйнування. Дешевше купити системи Patriot, ніж відновлювати електростанцію, на яку націлилися росіяни" , - заявив глава дипломатії ЄС.

Системи ППО для України

Україна ще від початку повномасштабного російського вторгнення працює над посиленням ППО. Однак потреба у протиповітряній обороні загострилася після поновлення російських ударів по об'єктах енергетики.

Допомогти Україні з пошуком ППО обіцяла Німеччина. Як заявляв Берлін, німецький уряд перегляне свої запаси і шукатиме у світі системи, які можна відправити в Україну. Нещодавно Німеччина оголосила про передачу Україні додаткової системи Patriot.

Однак президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що для того, щоб повністю закрити небо України від російських дронів та ракет, потрібні 25 систем Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна вже знайшла у світі 100 вільних систем Patriot, але спочатку хоче добитися отримання 7 із них.

У пріоритеті України не лише Patriot, а й системи Samp-T теж здатні збивати балістику. На сьогодні Україна веде переговори щодо отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.