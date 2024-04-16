Знеструмлено понад 600 українських населених пунктів

Станом на ранок у вівторок в Україні через негоду, військові дії та технологічні порушення було знеструмлено 608 населених пунктів. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

Так, через дощ та шквальний вітер без світла залишилися 173 населені пункти в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській і Кіровоградській областях. Знеструмлено близько 35 тисяч споживачів. Ремонтні бригади працюють над усуненням наслідків негоди та заживленням споживачів.

З інших причин було знеструмлено 435 населених пунктів. Зокрема, через бойові дії є відключення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. А через технологічні порушення є знеструмлення у Донецькій, Сумській, Чернігівській областях.

Також сьогодні з 07:00 на Харківщині застосовані погодинні графіки відключень – знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.