Обесточено более 600 украинских населенных пунктов

По состоянию на утро во вторник в Украине из-за непогоды, военных действий и технологических нарушений было обесточено 608 населенных пунктов. Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

Так, из-за дождя и шквального ветра без света остались 173 населенных пункта в Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Кировоградской областях. Обесточено около 35 тысяч потребителей. Ремонтные бригады работают над устранением последствий непогоды и заживлением потребителей.

По другим причинам были обесточены 435 населенных пунктов. В частности, из-за боевых действий есть отключения в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. А из-за технологических нарушений есть обесточивания в Донецкой, Сумской, Черниговской областях.

Также сегодня с 07:00 в Харьковской области применены почасовые графики отключений – обесточено около 200 тысяч потребителей.