Британська розвідка прокоментувала українські удари по виробництву "Шахедів" у РФ

Британська розвідка вважає, що український удар по підприємству з виробництва "Шахедів" у російському Татарстані підтверджує спроможність України завдавати таких ударів, як і те, що у Росії стурбовані цим, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 16 квітня.

Розвідка поділилася думками про епізод 2 квітня, коли під удар потрапило підприємство у Татарстані, приблизно за 800 миль (понад 1000 км) від кордону з Україною.

"Це підприємство діяло з липня 2023 року і відоме тим, що там виготовляють дрони на зразок іранських "Шахедів", які Росія використовує для атак проти України. Регіональний керівник Татарстану після того заявив, що "ніхто, крім нас, нас не захистить" , – нагадують в огляді.

Розвідка зазначає, що цей випадок підтверджує спроможність України завдавати ударів у глибокому тилу РФ, обходити систему ППО та знаходити об’єкти, які пов’язані з російською воєнною машиною.