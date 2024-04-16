Британская разведка прокомментировала украинские удары по производству "Шахедов" в РФ

Британская разведка считает, что украинский удар по предприятию по производству "Шахедов" в российском Татарстане подтверждает способность Украины наносить такие удары, как и то, что в России обеспокоены этим, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 16 апреля.

Разведка поделилась мыслями об эпизоде 2 апреля, когда под удар попало предприятие в Татарстане, примерно в 800 милях (более 1000 км) от границы с Украиной.

"Это предприятие действовало с июля 2023 года и известно тем, что там изготавливают дроны вроде иранских "Шахедов", которые Россия использует для атак против Украины. Региональный руководитель Татарстана после того заявил, что "никто, кроме нас, нас не защитит" , – напоминают в обзоре.

Разведка отмечает, что этот случай подтверждает способность Украины наносить удары в глубоком тылу РФ, обходить систему ПВО и находить объекты, которые связаны с российской военной машиной.