РФ останнім часом виводить ракетоносії тільки для масованих атак - ОК "Південь"

Останнім часом росіяни не виводять ракетоносії на чергування, окрім тих випадків, коли планують масовану атаку. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Новое время.

«Останнім часом вони не виводять ракетоносії на чергування, крім тих випадків, коли планується масована ракетно-дронова атака. І ми вже неодноразово спостерігали саме таку тенденцію» , — сказала вона в ефірі телемарафону.



