РФ в последнее время выводит ракетоносители только для массированных атак – ОК "Юг"

В последнее время россияне не выводят ракетоносители на дежурство, кроме тех случаев, когда планируют массированную атаку. Об этом заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Новое время.

«В последнее время они не выводят ракетоносители на дежурство, кроме тех случаев, когда планируется массированная ракетно-дроновая атака. И мы уже неоднократно наблюдали именно такую тенденцию» , — сказала она в эфире телемарафона.