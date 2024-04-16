Іран пригрозив Ізраїлю "болісною відповіддю" на будь-яку реакцію ракетної атаки
Президент Ірану Ебрагім Раїсі попередив Ізраїль, що той зіткнеться з «болісною відповіддю», якщо вживатиме «найменших дій» у відповідь на атаку Ірану, що відбулася цими вихідними. Посилаючись на France24, повідомляє Укрінформ.
«Ми рішуче заявляємо, що найменші дії проти інтересів Ірану обов’язково зустрінуть сувору, масштабну та болючу відповідь», — сказав Раїсі під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль-Тані.
Раїсі повторив, що Іран діяв у порядку «самооборони», заявивши, що операція була спрямована на ізраїльські бази, які використовувалися для виконання смертоносного удару по консульству Ірану у Дамаску 1 квітня.