Иран пригрозил Израилю "болезненным ответом" на любую реакцию ракетной атаки

Президент Ирана Эбрагим Раиси предупредил Израиль, что тот столкнется с «мучительным ответом», если будет предпринимать «малейшие действия» в ответ на атаку Ирана, произошедшую в эти выходные. Ссылаясь на France24, сообщает Укринформ.

«Мы решительно заявляем, что малейшие действия против интересов Ирана обязательно встретят строгий, масштабный и болезненный ответ» , — сказал Раиси во время телефонного разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани.

Раиси повторил, что Иран действовал в порядке самообороны, заявив, что операция была направлена на израильские базы, которые использовались для выполнения смертоносного удара по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.