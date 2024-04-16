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Росіяни завдали авіаудару по Херсонщині: 15 людей постраждали

Росіяни завдали авіаудару по Херсонщині: 15 людей постраждали
Фото: Boevaya mashina

Удень 16 квітня російські військові завдали авіаудару по Бериславу на Херсонщині. Внаслідок обстрілів постраждали 15 людей.

Про це повідомляє﻿ Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 16 квітня близько 11:30 російська армія здійснила авіаційний удар по Бериславу. Внаслідок вибуху КАБу попередньо 15 цивільних людей отримали акубаротравми. Медики надали допомогу потерпілим на місці.

Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки, магазини, аптека тощо.

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