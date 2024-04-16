В НАТО попередили про загрозу від РФ підводній інфраструктурі країн Заходу

Безпека майже одного мільярда людей у Європі та Північній Америці перебуває під загрозою через спроби Росії атакувати великі вразливі місця підводної інфраструктури, зокрема вітроелектростанції, трубопроводи та електрокабелі.﻿ Про це сказав заступник командувача Об'єднаного командування ВМС НАТО (MARCOM) віцеадмірал Дідьє Малетер. З посиланням на The Guardian, повідомляє Укрінформ.

За його словами, мережа підводних кабелів і труб, від яких залежить енергопостачання і зв'язок у Європі, не здатна протистояти «гібридній війні», яку ведуть Москва та інші супротивники НАТО.

«Ми знаємо, що росіяни розробили безліч гібридних бойових дій під водою, щоб порушити європейську економіку через кабелі, інтернет-кабелі, трубопроводи. Вся наша економіка під водою знаходиться під загрозою. Тому ми не наївні і ми (країни НАТО – ред.) працюємо разом» , - заявив Малетер.

Він наголосив, що ситуація кардинально змінилася відтоді, як більша частина нинішньої підводної інфраструктури була вперше розроблена приватним сектором, що зробило її вкрай вразливою.

«Вони (відповідальні компанії – ред.) не знали, що така гібридна війна буде розвиватися так швидко. Понад 90% (інтернет-кабелів – ред.) знаходиться під водою. Всі наші канали зв'язку між США, Канадою та Європою проходять під водою, тому є багато вразливих місць» , - додав він.

Попри зростання ролі офшорної вітроенергетики у досягненні кліматичних цілей, інфраструктура все ще має «системні вразливості», зазначив він.

«Це дуже важлива проблема, тому що це питання безпеки для майже 1 мільярда цивільних громадян країн-членів НАТО. Ми повинні бути захищені і добре забезпечені нашими життєво важливими підводними інфраструктурами» , - підкреслив заступник командувача.

За словами Малетера, MARCOM має «понад сто атомних і звичайних підводних човнів», які патрулюють води, включаючи Арктику, Чорне море, Атлантику, Балтику і Середземномор'я.

Але навіть попри таку значну присутність, Альянс не в змозі захистити кожен об'єкт підводної інфраструктури, додав Малетер, і головна відповідальність за захист власної інфраструктури лежить на самих країнах.

«Ми знаємо, що є багато вразливих місць... Коли йдеться про морські об'єкти, перш за все, відповідальність лежить на державах. Наразі ми приділяємо особливу увагу росіянам, але дуже важко вести постійне спостереження за кожним кабелем, це неможливо. Багато країн - Норвегія, Швеція, Данія, розробили безпілотники, датчики, щоб мати можливість дуже швидко виявити (щось – ред.) підозріле» , - сказав він.

На тлі зростання побоювань щодо підводної безпеки країни НАТО створюють центр, присвячений цьому питанню. Використовуючи програмне забезпечення зі штучним інтелектом, Об'єднане командування ВМС НАТО може виявляти та відстежувати підозрілу активність на морі, наприклад, коли кораблі вимикають автоматичну ідентифікаційну систему, щоб їх не можна було відстежити, або коли вони перебувають у певному районі. Альянс також використовує супутники, щоб виявляти підозрілу активність.