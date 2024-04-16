В НАТО предупредили об угрозе от РФ подводной инфраструктуре стран Запада

Безопасность почти одного миллиарда человек в Европе и Северной Америке находится под угрозой из-за попыток России атаковать большие уязвимые места подводной инфраструктуры, в том числе ветроэлектростанции, трубопроводы и электрокабели. Об этом сказал заместитель командующего Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) вицеадмирал Дидье Малетер. Со ссылкой на The Guardian, сообщает Укринформ.

По его словам, сеть подводных кабелей и труб, от которых зависит энергоснабжение и связь в Европе, не способна противостоять "гибридной войне", которую ведут Москва и другие противники НАТО.

«Мы знаем, что россияне разработали множество гибридных боевых действий под водой, чтобы нарушить европейскую экономику из-за кабелей, интернет-кабелей, трубопроводов. Вся наша экономика находится под угрозой. Поэтому мы не наивные и мы (страны НАТО – ред.) работаем вместе» , - заявил Малетер.

Он подчеркнул, что ситуация кардинально изменилась с тех пор, как большая часть нынешней подводной инфраструктуры была впервые разработана частным сектором, что сделало ее крайне уязвимой.

«Они (ответственные компании – ред.) не знали, что такая гибридная война будет развиваться так быстро. Более 90% (интернет-кабелей – ред.) находится под водой. Все наши каналы связи между США, Канадой и Европой проходят под водой, поэтому много уязвимых мест» , - добавил он.

Несмотря на рост роли оффшорной ветроэнергетики в достижении климатических целей, у инфраструктуры все еще есть «системные уязвимости», отметил он.

«Это очень важная проблема, потому что это вопрос безопасности почти 1 миллиарда мирных граждан стран-членов НАТО. Мы должны быть защищены и хорошо снабжены нашими жизненно важными подводными инфраструктурами» , - подчеркнул заместитель командующего.

По словам Малетера, MARCOM имеет «более ста атомных и обычных подводных лодок», патрулирующих воды, включая Арктику, Черное море, Атлантику, Балтику и Средиземноморье.

Но даже, несмотря на столь значительное присутствие, Альянс не в состоянии защитить каждый объект подводной инфраструктуры, добавил Малетер, и главная ответственность за защиту собственной инфраструктуры лежит на самих странах.

«Мы знаем, что есть много уязвимых мест... Когда речь идет о морских объектах, прежде всего, ответственность лежит на государствах. Пока мы уделяем особое внимание россиянам, но очень трудно вести постоянное наблюдение за каждым кабелем, это невозможно. Многие страны – Норвегия, Швеция, Дания, разработали беспилотники, датчики, чтобы иметь возможность очень быстро обнаружить (нечто – ред.) подозрительное» , - сказал он.

На фоне роста опасений подводной безопасности страны НАТО создают центр, посвященный этому вопросу. Используя программное обеспечение с искусственным интеллектом, Объединенное командование ВМС НАТО может проявлять и отслеживать подозрительную активность на море, например, когда корабли отключают автоматическую идентификационную систему, чтобы их нельзя было отследить, или когда они находятся в определенном районе. Североатлантический союз также использует спутники для того, чтобы проявлять подозрительную активность.