ГУР повідомило про знеструмлення військових об'єктів у російському Брянську

У ніч на 16 квітня в російському Брянську вдалося знеструмити декілька військових та промислових обʼєктів РФ.﻿﻿ Посилаючись на дані Головного управління розвідки, повідомляє Українська правда.

Деталі: Зокрема, внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення залишилися:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

У ГУР повідомляють, що вказані обʼєкти ворог використовував у війні проти України.