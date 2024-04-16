ГУР сообщило об обесточивании военных объектов в российском Брянске
В ночь на 16 апреля в российском Брянске удалось обесточить несколько военных и промышленных объектов РФ. Ссылаясь на данные Главного управления разведки., сообщает Украинская правда.
В частности, в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания остались:
- военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
- 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
- 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).
В ГУР сообщают, что указанные объекты враг использовал в войне против Украины.