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ГУР сообщило об обесточивании военных объектов в российском Брянске

ГУР сообщило об обесточивании военных объектов в российском Брянске
Фото: president.gov.ua

В ночь на 16 апреля в российском Брянске удалось обесточить несколько военных и промышленных объектов РФ.﻿﻿ Ссылаясь на данные Главного управления разведки.﻿, сообщает Украинская правда.

В частности, в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания остались:

  • военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
  • 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
  • 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

В ГУР сообщают, что указанные объекты враг использовал в войне против Украины.

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