У столиці Данії спалахнула 400-річна історична будівля біржі

У Копенгагені вранці у вівторок спалахнула масштабна пожежа у будівлі копенгагенської біржі Берсен, де у тому числі зберігаються твори мистецтва, головна її окраса – спіральний шпиль на даху – вже обвалився, повідомляє Європейська правда.

Пожежа в одній з найстаріших будівель данської столиці почалася у ранкові години вівторка. Поліція одразу перекрила прилеглі вулиці і спрямувала рух альтернативними маршрутами.

У будівлі Берсен, яку добудували у 1625 році, розміщуються кілька офісів. Усіх людей евакуювали, багато хто з присутніх на місці забігав у будівлю, щоб винести розвішені на стінах твори мистецтва.

Спіральний шпиль на даху, головна окраса будівлі, опинився в епіцентрі пожежі і невдовзі обвалився.

BREAKING:



Denmark is having its “Notre Dame moment”



The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.



It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire



Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024

"Палають 400 років нашої культурної спадщини" , – прокоментував міністр культури Якоб Енгель-Шмідт.

Роботу вогнеборців ускладнює мідна покрівля, яка фактично утримує жар всередині, а також встановлені довкола будівельні риштування, оскільки там відбувалися реставраційні роботи.

"Ми викликали техніку для зняття частини покрівлі, щоб можна було ефективніше гасити полум’я ззовні. Тому що вода просто стікає по покрівлі. Це той тип пожежі, яких ми найбільше боїмося, адже це дуже цінні історичні будівлі" , – пояснив начальник команди реагування Франк Трір Міккельсен.

Пожежники зазначили, що першочергово будуть намагатися запобігти подальшому поширенню вогню в обох напрямках від осередку, а якщо це не буде вдаватися – зосередяться на захисті навітряної сторони, куди полум’я простіше не пустити, та прилеглих будівель.

Будівля перебувала у процесі реставрації, під час якої хотіли виправити недоліки реставрації у ХІХ сторіччі та повернути фасаду його оригінальний вигляд. За свою історію будівля не раз переживала інші пожежі в історичному центрі.