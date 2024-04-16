В столице Дании вспыхнуло 400-летнее историческое здание биржи

В Копенгагене утром во вторник вспыхнул масштабный пожар в здании копенгагенской биржи Берсен, где в том числе хранятся произведения искусства, главное ее украшение – спиральный шпиль на крыше – уже обвалился, сообщает Европейская правда.

Пожар в одном из старейших зданий датской столицы начался в утренние часы вторника. Полиция сразу перекрыла прилегающие улицы и направила движение альтернативными маршрутами.

В здании Берсен, которое достроили в 1625 году, размещаются несколько офисов. Всех людей эвакуировали, многие из присутствующих на месте забегали в здание, чтобы вынести развешанные на стенах произведения искусства.

Спиральный шпиль на крыше, главное украшение здания, оказался в эпицентре пожара и вскоре обвалился.

BREAKING:



Denmark is having its “Notre Dame moment”



The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.



It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire



Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024

"Горят 400 лет нашего культурного наследия" , – прокомментировал министр культуры Якоб Энгель-Шмидт. ﻿

Работу пожарных осложняет медная кровля, которая фактически удерживает жар внутри, а также установленные вокруг строительные леса, поскольку там проходили реставрационные работы.

"Мы вызвали технику для снятия части кровли, чтобы можно было эффективнее тушить пламя извне. Потому что вода просто стекает по кровле. Это тот тип пожара, которых мы больше всего боимся, ведь это очень ценные исторические здания" , – пояснил начальник команды реагирования Франк Трир Миккельсен.

Пожарные отметили, что в первую очередь будут пытаться предотвратить дальнейшее распространение огня в обоих направлениях от очага, а если это не будет удаваться – сосредоточатся на защите наветренной стороны, куда пламя проще не пустить, и прилегающих зданий.

Здание находилось в процессе реставрации, во время которой хотели исправить недостатки реставрации в XIX веке и вернуть фасаду его оригинальный вид. За свою историю здание не раз переживало другие пожары в историческом центре.