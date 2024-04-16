Маск планує брати гроші з нових користувачів X за дописи

Ілон Маск має намір стягувати з нових користувачів X невелику плату, щоб уможливити публікацію в соціальній мережі та розв’язати проблему з ботами. Про це пише TechCrunch, повідомляє Mezha Media.

За словами мільярдера, стягнення невеликої плати з нових акаунтів є "єдиним способом" зупинити “навалу ботів”.

"Сучасний штучний інтелект (і ферми тролів) можуть легко пройти перевірку "чи не бот ви" , – написав бізнесмен, маючи на увазі такі інструменти, як CAPTCHA.

На уточнювальне запитання Ілон Маск додав, що без сплати комісії нові користувачі зможуть публікувати пости через три місяці після створення акаунтів.

Як і у випадку з багатьма оголошеннями, пов’язаними з соціальною платформою, наразі немає жодних подробиць про те, коли ця політика буде застосована і яку плату доведеться платити новим користувачам.

Нагадаємо, що Ілон Маск раніше вже неодноразово заявляв про боротьбу з ботами. Утім, самого бізнесмена підозрювали у використанні ботів для допомоги власному бізнесу. Одна з таких ситуацій сталася довкола Tesla восени 2013 року. Тоді нові акаунти почали постити про компанію, якій загрожували збитки.